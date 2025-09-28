Paris Saint Germain, evinde rahat kazandı!

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Paris Saint Germain, Auxerre'i konuk etti.
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG, 2-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Ilya Zabarnyi ve 54. dakikada Lucas Beraldo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PSG, ligdeki puanını 15'e çıkardı. Auxerre ise 6 puanda kaldı.
Paris Saint Germain, önümüzdeki hafta Lille deplasmanına gidecek. Auxerre ise sahasında Lens'i konuk edecek.
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG, 2-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Ilya Zabarnyi ve 54. dakikada Lucas Beraldo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PSG, ligdeki puanını 15'e çıkardı. Auxerre ise 6 puanda kaldı.
Paris Saint Germain, önümüzdeki hafta Lille deplasmanına gidecek. Auxerre ise sahasında Lens'i konuk edecek.