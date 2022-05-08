ÖZET İZLE Burnley 1-3 Aston Villa

İngiltere Premier Lig 36. haftada iki takımın oynadıkları maç Burnley'e karşı 1-3'lik Aston Villa üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın golleri Ings, Buendia, Ollie Watkins ve Cornet'den geldi!

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ÖZET İZLE Burnley 1-3 Aston Villa
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08 Mayıs 2022 01:41
İngiltere Premier Lig 36. haftada iki takımın oynadıkları maç Burnley'e karşı 1-3'lik Aston Villa üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın golleri Ings, Buendia, Ollie Watkins ve Cornet'den geldi.

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