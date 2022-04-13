Özer Hurmacı'ya milli davet

Kısa bir süre önce futbol kariyerini noktalayan Özer Hurmacı, Plaj Futbolu Milli Takımı'nda davet edildi.

Haber; Sporx.com
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Özer Hurmacı'ya milli davet
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13 Nisan 2022 20:51
Futbolculuk kariyerine kısa bir süre önce nokta koyan Özer Hurmacı için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Hurmacı, Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı. Özer Hurmacı, takımın 22-30 Nisan tarihleri arasında Antalya Manavgat'ta hazırlık kampında yer alacak.

35 yaşındaki Özer Hurmacı, futbolculuk kariyerinde; Ankaraspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisar Belediye, Osmanlıspor, BB Erzurum, Sivasspor ve Bursaspor'da forma giymişti.



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