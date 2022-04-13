Özer Hurmacı'ya milli davet

Futbolculuk kariyerine kısa bir süre önce nokta koyan Özer Hurmacı için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Hurmacı, Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı. Özer Hurmacı, takımın 22-30 Nisan tarihleri arasında Antalya Manavgat'ta hazırlık kampında yer alacak.
35 yaşındaki Özer Hurmacı, futbolculuk kariyerinde; Ankaraspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisar Belediye, Osmanlıspor, BB Erzurum, Sivasspor ve Bursaspor'da forma giymişti.
Hurmacı, Plaj Futbolu Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı. Özer Hurmacı, takımın 22-30 Nisan tarihleri arasında Antalya Manavgat'ta hazırlık kampında yer alacak.
35 yaşındaki Özer Hurmacı, futbolculuk kariyerinde; Ankaraspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisar Belediye, Osmanlıspor, BB Erzurum, Sivasspor ve Bursaspor'da forma giymişti.