İngiltere Championship'in 44. haftasında Hull City ile Watford karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull City 1-0 kazandı.
Hull City'e galibiyeti getiren golü 25. dakikada Ozan Tufan kaydetti.
2 hafta aradan sonra kazanan Hull City, puanını 56'ya yükseltti. Watford ise üst üste ikinci kez kaybederek 59 puanda kaldı.
Hull City, gelecek hafta Swansea City'i ağırlayacak. Watford, Sunderland deplasmanına gidecek.
Hull City'e galibiyeti getiren golü 25. dakikada Ozan Tufan kaydetti.
2 hafta aradan sonra kazanan Hull City, puanını 56'ya yükseltti. Watford ise üst üste ikinci kez kaybederek 59 puanda kaldı.
Hull City, gelecek hafta Swansea City'i ağırlayacak. Watford, Sunderland deplasmanına gidecek.
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