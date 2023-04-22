Ozan Tufan'dan Hull City'e 3 puan!

Hull City, Watford'u Ozan Tufan'ın golüyle mağlup ederek 2 hafta aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ozan Tufan'dan Hull City'e 3 puan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2023 19:33
İngiltere Championship'in 44. haftasında Hull City ile Watford karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull City 1-0 kazandı.

Hull City'e galibiyeti getiren golü 25. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

2 hafta aradan sonra kazanan Hull City, puanını 56'ya yükseltti. Watford ise üst üste ikinci kez kaybederek 59 puanda kaldı.

Hull City, gelecek hafta Swansea City'i ağırlayacak. Watford, Sunderland deplasmanına gidecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery