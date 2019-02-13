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Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart'ta kaos!..

Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart'ta sportif direktör değişti, teknik direktörün değişmesi an meselesi...

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart'ta kaos!..
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13 Şubat 2019 12:18
Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart'ta sportif direktörlük görevine Michael Reschke'nin yerine eski futbolcu Thomas Hitzlsperger getirildi.

Yeni görevi sonrası açıklama yapan 36 yaşındaki Hitzlsperger, "Bu kulübü küme düşme mücadelesinden kurtarmak, daha güçlü bir takım haline getirmek ve gelecekte daha başarılı yapmak için bu görevi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Transferde teknik direktör Markus Weinzierl'in istekleri doğrultusunda 50 milyon Euro harcayan Stuttgart, Galatasaray'dan Ozan Kabak, Dortmund'dan Gonzalo Castro, Manchester City'den Pablo Maffeo gibi isimleri getirmiş ancak Bundesliga'da 16. sıraya kadar inmişti.

Stuttgart, son 14 maçında 10 mağlubiyet almıştı. Alınan bu kötü sonuçlar sonrası Thomas Hitzlsperger'in, Weinzierl yerine yeni bir teknik direktör getirebileceği bilgisi de verildi.

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