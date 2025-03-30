Oxlade-Chamberlain: 'Yunus'un ne dediğini umursamıyorum'

Beşiktaşlı futbolcu Alexander Oxlade-Chamberlain, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Performansıyla ilgili konuşan Alexander Oxlade-Chamberlain "Yeni pozisyonumda kendimi iyi hissediyorum ama nerede oynadığım çok önemli değil. Gedson ile birlikte oynuyoruz, kendisi enerjik ve çok öne koşuyor. Onun rolü farklı, benim rolüm farklı. Savunma önündeydim ama nerede oynadığımın bir önemi yok. Takıma katkım önemli.
Alexander Oxlade-Chamberlain derbiyle ilgili olarak "Büyük maçlarda ne kadar etkili olabileceğimizi gösterdik. Bu zaten kendiliğinden geliyor. Taraftarın ve bizim için maçın önemi ortadaydı. Yeni bir sistemle oynadık ki, rakibe karşı nasıl açık bulacağımızı biliyorduk. Performansımız iyiydi. Rakibimiz maça ortak olma adına iyi bir gol attı ama ikinci yarı iyi oynadık. Profesyonel bir şekilde oynadık ve maçı bitirdik." açıklamasını yaptı.
Yunus Akgün'ün "Beşiktaş farkı 25 puana düşürdü. Mayıs'ta şampiyon biz olacağız." açıklamasına cevap veren Alexander Oxlade-Chamberlain "Ne dediğini umursamıyorum, biz büyük bir takımız. Puan farkını biz de istemezdik!" ifadelerini kullandı.
Performansıyla ilgili konuşan Alexander Oxlade-Chamberlain "Yeni pozisyonumda kendimi iyi hissediyorum ama nerede oynadığım çok önemli değil. Gedson ile birlikte oynuyoruz, kendisi enerjik ve çok öne koşuyor. Onun rolü farklı, benim rolüm farklı. Savunma önündeydim ama nerede oynadığımın bir önemi yok. Takıma katkım önemli.
Alexander Oxlade-Chamberlain derbiyle ilgili olarak "Büyük maçlarda ne kadar etkili olabileceğimizi gösterdik. Bu zaten kendiliğinden geliyor. Taraftarın ve bizim için maçın önemi ortadaydı. Yeni bir sistemle oynadık ki, rakibe karşı nasıl açık bulacağımızı biliyorduk. Performansımız iyiydi. Rakibimiz maça ortak olma adına iyi bir gol attı ama ikinci yarı iyi oynadık. Profesyonel bir şekilde oynadık ve maçı bitirdik." açıklamasını yaptı.
Yunus Akgün'ün "Beşiktaş farkı 25 puana düşürdü. Mayıs'ta şampiyon biz olacağız." açıklamasına cevap veren Alexander Oxlade-Chamberlain "Ne dediğini umursamıyorum, biz büyük bir takımız. Puan farkını biz de istemezdik!" ifadelerini kullandı.