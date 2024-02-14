Osman Zeki Korkmaz'dan anlamlı hareket

İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz, kimsesiz çocukları ziyaret etti.

Haber; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Osman Zeki Korkmaz'dan anlamlı hareket
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2024 12:25
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kimsesiz çocuklarla bir araya geldi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Korkmaz, "İstanbulspor Sosyal Sorumluluk Projeleri" kapsamında Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla buluştu.

Çocuklarla vakit geçiren ve oyun oynayan Korkmaz, ziyaret hakkında "Burada sevginin ve sorumluluğun sahip olduğumuz çevreyle sınırlı kalmaması gerektiğini, öncelikle tüm çocuklarla karşı birincil görevimiz olduğunu hatırladım." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery