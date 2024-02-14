Osman Zeki Korkmaz'dan anlamlı hareket

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kimsesiz çocuklarla bir araya geldi.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Korkmaz, "İstanbulspor Sosyal Sorumluluk Projeleri" kapsamında Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla buluştu.



Çocuklarla vakit geçiren ve oyun oynayan Korkmaz, ziyaret hakkında "Burada sevginin ve sorumluluğun sahip olduğumuz çevreyle sınırlı kalmaması gerektiğini, öncelikle tüm çocuklarla karşı birincil görevimiz olduğunu hatırladım." ifadelerini kullandı.



