Osman Aşkın Bak, Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı

Bakan Aşkın Bak, 3.Avrupa Oyunlarında madalya kazanma başarısı gösteren Milli Sporcuları tebrik etti.



Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın ilk gününde atıcılık ve karate branşlarda mücadele eden, 2'si altın, 1'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."





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