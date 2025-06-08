Osimhen sonrası gözler İcardi'ye çevrildi!

Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen, sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmaya çok yakın.
Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a transfer süreci, akıllara Mauro İcardi'yi getirdi.
Osimhen gibi Galatasaray'a ilk başta kiralık olarak gelen İcardi, attığı gollerle 2022- 23 sezonundaki şampiyonlukla başrolü oynadı. O dönem bonservisi PSG'de olan Arjantinli yıldız, Suudi Arabistan'dan cazip teklifler aldı. Ancak İcardi, 10 milyon Euro'ya Galatasaray'ı tercih etti ve Suudi Arabistan'da 3-4 katı para kazanma şansını elinin tersiyle itti.
Osimhen'in bu kararı sonrasında gözler İcardi'ye çevrildi. Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan golcü oyuncu, Muslera'dan boşalan kaptanlık görevine getirilecek. Sorumluluğu artacak İcardi, Osimhen'i unutturmaya çalışacak.
Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a transfer süreci, akıllara Mauro İcardi'yi getirdi.
Osimhen gibi Galatasaray'a ilk başta kiralık olarak gelen İcardi, attığı gollerle 2022- 23 sezonundaki şampiyonlukla başrolü oynadı. O dönem bonservisi PSG'de olan Arjantinli yıldız, Suudi Arabistan'dan cazip teklifler aldı. Ancak İcardi, 10 milyon Euro'ya Galatasaray'ı tercih etti ve Suudi Arabistan'da 3-4 katı para kazanma şansını elinin tersiyle itti.
Osimhen'in bu kararı sonrasında gözler İcardi'ye çevrildi. Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan golcü oyuncu, Muslera'dan boşalan kaptanlık görevine getirilecek. Sorumluluğu artacak İcardi, Osimhen'i unutturmaya çalışacak.
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