Osimhen, Manchester United'ın listesinde!

İngiltere'de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester United, yaz transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak istiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ruben Amorim'in ekibi, yaz transfer döneminde yapılacak transferler için şimdiden çalışmalara başladı.
Sky'da yer alan habere göre, Manchester United'ın hücum hattı için listesinde Leipzig forması giyen Benjamin Sesko ve Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike yer alıyor.
Manchester United'ın transfer listesinde Victor Osimhen ve Sporting Lizbon'dan Viktor Gyökeres'in de üst sıralarda yer aldığı belirtildi.
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Osimhen, 26 gol attı ve 5 asist yaptı.
Ruben Amorim'in ekibi, yaz transfer döneminde yapılacak transferler için şimdiden çalışmalara başladı.
Sky'da yer alan habere göre, Manchester United'ın hücum hattı için listesinde Leipzig forması giyen Benjamin Sesko ve Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike yer alıyor.
Manchester United'ın transfer listesinde Victor Osimhen ve Sporting Lizbon'dan Viktor Gyökeres'in de üst sıralarda yer aldığı belirtildi.
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Osimhen, 26 gol attı ve 5 asist yaptı.