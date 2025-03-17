Osimhen, Manchester United'ın listesinde!

Manchester United, yaz aylarında hücum hattına takviye yapmak istiyor. İngiliz ekibinde Victor Osimhen de transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Osimhen, Manchester United'ın listesinde!
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17 Mart 2025 21:18
İngiltere'de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester United, yaz transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak istiyor.

Ruben Amorim'in ekibi, yaz transfer döneminde yapılacak transferler için şimdiden çalışmalara başladı.

Sky'da yer alan habere göre, Manchester United'ın hücum hattı için listesinde Leipzig forması giyen Benjamin Sesko ve Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike yer alıyor.

Manchester United'ın transfer listesinde Victor Osimhen ve Sporting Lizbon'dan Viktor Gyökeres'in de üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Osimhen, 26 gol attı ve 5 asist yaptı.

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