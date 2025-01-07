Osimhen'in yeğeni Galatasaray'da idmanlara başladı!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in yeğeni, Galatasaray U17 takımıyla Flroya'da idmanlara çıkmaya başladı.

, Fotoğraf; AA
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Osimhen'in yeğeni Galatasaray'da idmanlara başladı!
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07 Ocak 2025 12:43
Son güncelleme 07 Ocak 2025 12:44
Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen, bu kez sarı-kırmızılılara transfer tavsiyesinde bulundu.

İDMANLARA BAŞLADI

Milliyet'in haberine göre Osimhen'in yeğeni, Galatasaray U17 takımıyla Florya'da idmana çıkmaya başladı.

OSIMHEN KEFİL OLDU

Osimhen kendisi gibi forvet bölgesinde oynayan genç isim için Galatasaray'a kefil oldu.

Osimhen'in yeğeni için Galatasaray yönetimine "Çok yetenekli, sakın kaçırmayın. Benden daha iyi olmasını bekliyorum" dediği haber detayında yer aldı. 

 
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