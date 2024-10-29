Osimhen, derbileri boş geçmiyor

Fenerbahçe derbisinde Dries Mertens'e mükemmel bir asist yapan Victor Osimhen, Beşiktaş karşısında ise bu kez ağları sarstı. Muhteşem bir kafa golüne imza atan süper star, bu sezonki gol sayısını da dörde çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Osimhen, derbileri boş geçmiyor
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29 Ekim 2024 10:56
Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, Beşiktaş derbisine damga vurdu.

Maça Mauro Icardi'yle birlikte ileri uçta sarı-kırmızılıların gol umudu olarak başlayan Nijeryalı süper star, kendisinden bekleneni yaptı ve 67'nci dakikada takımının ikinci golüne imzayı attı. Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Emirhan'ı ekarte eden ve topa muhteşem yükselen 25 yaşındaki santrfor, topu tam köşeye yolladı. Meşin yuvarlak Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun bakışları eşliğinde ağlarla buluştu.

Attığı golün yanı sıra sergilediği performansla da takdir kazanan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı beşinci Süper Lig maçında 4'üncü kez ağları sarsmış oldu. Geçen haftaki Antalyaspor maçında sezonun en güzel gollerinden birini atan Nijeryalı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde de duble yapmıştı.

KADIKÖY'DE ASİST YAPMIŞTI

Bu sezon çıktığı ikinci derbide de skor katkısı veren Osimhen, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Dries Mertens'e de gol attırmayı başarmıştı.

"İKİNCİ YARIDA DA BURADAYIM"

Victor Osimhen, maçın ardından geleceğiyle ilgili, "İkinci yarıda da buradayım" diyerek Galatasaray taraftarına müjde verdi.

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