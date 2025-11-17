17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Osimhen'den Galatasaray'ı korkutan haber!

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, Galatasaraylı yetkililerle görüştü.

calendar 17 Kasım 2025 13:22
Haber: Sporx.com
Osimhen'den Galatasaray'ı korkutan haber!
Nijerya Milli Takımı'nın Demokrotik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçında sakatlanan Victor Osimhen'den ilk haber geldi.

GALATASARAYLI YETKİLİLER ARADI

Galatasaraylı yetkililer, Osimhen'in sakatlanmasının ardından telefona yıldız golcüye ulaştı. Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Osimhen sakatlığının önemli olabileceğini aktardı.

CİDDİ BİR AĞRI HİSSETTİ


Osimhen, telefon görüşmesinde Galatasaraylı yetkililere bacağının arka kasımında ciddi bir ağrı hissettiğini ve bu nedenle oyundan çıktığını bilirdi.

ÇARŞAMBA İSTANBUL VE MR

Yürürken bile zorluk çektiğini aktaran Osimhen, çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Osimhen'in durumu MR çekimi sonrası netleşecek.

Sakatlık nedeniyle Nijerya'da oyuna devam edemeyen Osimhen'in cumartesi günü Gençlerbirliği maçında oynamama ihtimalinin oldukça düşük olacağı tahmin ediliyor.

VICTOR OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in oyundan çıkması ile ilgili, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı." dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
