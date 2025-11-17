Nijerya Milli Takımı'nın Demokrotik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçında sakatlanan Victor Osimhen'den ilk haber geldi.
GALATASARAYLI YETKİLİLER ARADI
Galatasaraylı yetkililer, Osimhen'in sakatlanmasının ardından telefona yıldız golcüye ulaştı. Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Osimhen sakatlığının önemli olabileceğini aktardı.
CİDDİ BİR AĞRI HİSSETTİ
Osimhen, telefon görüşmesinde Galatasaraylı yetkililere bacağının arka kasımında ciddi bir ağrı hissettiğini ve bu nedenle oyundan çıktığını bilirdi.
ÇARŞAMBA İSTANBUL VE MR
Yürürken bile zorluk çektiğini aktaran Osimhen, çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Osimhen'in durumu MR çekimi sonrası netleşecek.
Sakatlık nedeniyle Nijerya'da oyuna devam edemeyen Osimhen'in cumartesi günü Gençlerbirliği maçında oynamama ihtimalinin oldukça düşük olacağı tahmin ediliyor.
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in oyundan çıkması ile ilgili, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı." dedi.
VICTOR OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA
👀 Victor Osimhen, uzatmaların son anlarını heyecan içinde takip ediyor.pic.twitter.com/teVjJp8HsZ
— Sporx (@sporx) November 16, 2025
