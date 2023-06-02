Osayi Samuel'e iki talip birden

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den 2 talip çıktı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Bournemouth ve Leeds United, Sarı-Lacivertli takımın Nijeryalı yıldızını transfer etmek istiyor. Haberde, her iki kulübün de hem oyuncuyla hem de Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtildi.
Sarı- lacivertli yönetim, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservis bedelini de belirledi.
Yönetim, 10 milyon Euro civarında bonservis bedeli gelirse Bright Osayi-Samuel'in transferine izin verecek.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Bournemouth ve Leeds United, Sarı-Lacivertli takımın Nijeryalı yıldızını transfer etmek istiyor. Haberde, her iki kulübün de hem oyuncuyla hem de Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtildi.
Sarı- lacivertli yönetim, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservis bedelini de belirledi.
Yönetim, 10 milyon Euro civarında bonservis bedeli gelirse Bright Osayi-Samuel'in transferine izin verecek.