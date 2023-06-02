Osayi Samuel'e iki talip birden

Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e, Leeds United ve Bournemouth talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Osayi Samuel'e iki talip birden
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2023 09:45
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den 2 talip çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Bournemouth ve Leeds United, Sarı-Lacivertli takımın Nijeryalı yıldızını transfer etmek istiyor. Haberde, her iki kulübün de hem oyuncuyla hem de Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Sarı- lacivertli yönetim, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservis bedelini de belirledi.

Yönetim, 10 milyon Euro civarında bonservis bedeli gelirse Bright Osayi-Samuel'in transferine izin verecek.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery