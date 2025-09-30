Orkun Kökçü'den galibiyet paylaşımı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Orkun Kökçü, maçın ardından sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımı yaptı.
24 yaşındaki orta saha, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Evimizde çok önemli bir galibiyet aldık. Bravo takım. Bizi desteklemeye gelen, gelmek isteyip gelemeyen ama kalbi bizle atan taraftarımıza da sonsuz teşekkürler"
