Orkun ikinci, Kerem dördüncü golüne ulaştı

A Milli Takımın, Ermenistan karşısında 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü atan Orkun Kökçü, ikinci golünü attı. Kerem ise 4. kez fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Orkun ikinci, Kerem dördüncü golüne ulaştı
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26 Mart 2023 00:24
A Milli Takımın, Ermenistan karşısında 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü atan Orkun Kökçü, ay yıldızlı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Milli takımın Ermenistan karşısında ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu ise ay yıldızlı ekipteki gol sayısını 4 yaptı.

Orkun, A Milli Takım'daki ilk golünü Karadağ'a karşı deplasmanda kaydetmişti.

Kerem ise Norveç, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

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