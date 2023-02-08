Ons Jabeur, sakatlığı nedeniyle iki turnuvaya katılamayacak

Tek kadınlarda dünya 3 numarası Tunuslu Ons Jabeur, sakatlığı nedeniyle Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) turnuvalarına katılamayacak.



Sağlık durumuna ilişkin Mısır basınına açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki tenisçi, "Sağlık ekibim, kortlarda yüksek performans göstermeye devam edebilmem için küçük bir operasyon geçirmeme karar verdi. Bu nedenle Doha ve Dubai'de düzenlenecek turnuvalara katılamayacağımı duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Katar Açık, 13-18 Şubat; Dubai Tenis Şampiyonası ise 19-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.



Öte yandan, grand slam turnuvalarından Wimbledon ve ABD Açık'ta geçen yıl final oynayan Ons Jabeur, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerin fotoğrafını da paylaştı.





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