Önder Özen: 'Batshuayi, en az Aboubakar kadar olmalı'

NTV yorumcusu Önder Özen, Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi'yi değerlendirdi.



İşte Özen'in yaptığı açıklamalar:



"Beşiktaş'ın ceza sahası içinde hangi santrfor bulunursa bulunsun..."



"Michy Batshuayi'nin en büyük artısı, bizim ligimiz için yeterli çabukluk, kuvvet ve hıza sahip olması. Bir diğeri birkaç farklı ülkede oynadı ve oynadığı ülkede çok uyumsuzluk çekmedi. Bir diğer artısı da çok çok hazır ve kaleye çok rahat giden bir takıma geliyor. Beşiktaş'ın ceza sahası içinde hangi santrfor bulunursa bulunsun, kendi ortalamasının üzerine çıkacaktır. Öyle tahmin ediyorum."



"Yakalaması gereken bir form grafiği ve ulaşması gereken belli sayılar var"



"Son birkaç sezonda istediği kadar forma şansı bulamadı ve verimli futbol oynayamadı. Özellikle Almanya'dan döndükten sonra geçirdiği sezonlar harikulade değil. Belçika Milli Takımı'nda Lukaku'nun önüne geçmişti. Artık epey geride kaldı. Yakalaması gereken bir form grafiği ve ulaşması gereken belli sayılar var. Beşiktaş'ın da santrfor çıtası gerçekten çok yüksek."



"Eğer Aboubakar'ın çıtayı koyduğu yere gitmek istiyorsa..."



"Beşiktaş'ta santrfordan beklenenler en az Aboubakar'ın verebildikleri kadar olmalı. Eğer Aboubakar'ın çıtayı koyduğu yere gitmek istiyorsa mutlaka çok çabuk iyi bir açılışla başlangıç yapmalı."







