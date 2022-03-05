Önder Karaveli: "Lig ikinciliği için mücadele edeceğiz"

Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, sezonun geri kalanı için hedeflerini şu sözlerle açıkladı: "Artık lig ikinciliği için mücadele edeceğiz. Evet zorlu maç trafiğimiz var. Başakşehir maçı hedefimiz için önemli bir karşılaşma olacak! Kazanıp yeni bir öykü yazmalıyız"

Haber; Fanatik
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Önder Karaveli: 'Lig ikinciliği için mücadele edeceğiz'
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05 Mart 2022 13:07
Beşiktaş, lig yarışında lider Trabzonspor'un çok gerisinde kalmanın ardından Türkiye Kupası'na da çeyrek final turunda veda etmişti. Kayserispor maçı sonrasında bu sezon kupa için bir umudu kalmayan Kara Kartal'da teknik direktör Önder Karaveli, yeni planlamayı takımla paylaştı.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Önder Karaveli, kalan periyottan en az puan kaybıyla ayrılıp ligi ikinci sırada Şampiyonlar Ligi ön eleme potasında tamamlamak istiyor. Önceki gün yapılan idman sonrasında oyuncularıyla toplantıda bir araya gelen Karaveli, "Beşiktaş , hedefsiz kalmaz. Artık lig ikinciliği için mücadele edeceğiz. Evet zorlu maç trafiğimiz var. Ancak sonuçta her şey bize bağlı. Başakşehir maçı hedefimiz için önemli bir karşılaşma olacak. Kazanıp yeni bir öykü yazmalıyız" ifadelerini kullandı.

ZORLU FİKSTÜR

Kara Kartal, Başakşehir maçıyla birlikte zorlu maratonuna devam edecek. Pazartesi günü Vodafone Park'ta Başakşehir'i ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar, sonrasında Hatay'ı Dolmabahçe'de konuk edecek. Önder Karaveli'nin öğrencileri, ardından adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'la Şenol Güneş Stadı'nda karşı karşıya gelip dönüşte Alanya'yla iç sahada kapışacak.

 

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