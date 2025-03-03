Onana, Manchester United'dan ayrılmak istemiyor!

Manchester United'ın 2023 yazında kadrosuna kattığı Andre Onana için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, yaz aylarında yeni bir kaleci transferi yapmak istiyor.



Andre Onana ise gelecek sezon da Manchester United'da kalmak istiyor ve kulüpten ayrılmayı düşünmüyor.



Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki kalecinin Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



