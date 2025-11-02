Ömer Üründül: 'Okan Buruk şansına güvendi'

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
0-02'
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
20:00
02 Kasım
Young Boys-Basel
18:30
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
18:45
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
15:30
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
15:30
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
15:30
02 Kasım
Westerlo-Genk
15:30
02 Kasım
OH Leuven-Gent
18:00
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
20:30
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
21:15
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
16:30
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
16:30
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
19:00
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
16:00
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
18:30
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
16:30
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
18:30
02 Kasım
Arouca-Moreirense
21:00
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
17:00
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
19:30
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
17:00
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
17:00
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
17:00
02 Kasım
Monza-Spezia
19:15
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
16:30
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
1-119'
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
17:00
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
15:00
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0DA
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-1DA
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
16:00
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
19:00
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
17:30
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
19:30
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
17:00
02 Kasım
M.City-Bournemouth
19:30
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
16:00
02 Kasım
Alaves-Espanyol
18:15
02 Kasım
Barcelona-Elche
20:30
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
17:15
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
18:00
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
20:15
02 Kasım
Verona-Inter
0-02'
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
17:00
02 Kasım
Torino-Pisa
17:00
02 Kasım
Parma -Bologna
20:00
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
17:00
02 Kasım
Lens-Lorient
19:15
02 Kasım
Lille-Angers
19:15
02 Kasım
Nantes-Metz
19:15
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
19:15
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
21:30

Ömer Üründül: "Okan Buruk şansına güvendi"

Spor yazarı Ömer Üründül, Galatasaray - Trabzonspor derbisini köşesinde değerlendirdi.

calendar 02 Kasım 2025 12:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ömer Üründül: 'Okan Buruk şansına güvendi'
Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, Galatasaray ile Trabzonspor'un 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi. 

"GALATASARAY ÖNE BASKIYI UYGULAMADI"

Üründül, ilk yarıdaki oyun yapısının beklentilerin dışında olduğunu söyledi:



"Trabzonspor'un geride kabul edip geçiş oyunlarıyla fırsat arayacağını düşünüyorduk fakat Galatasaray özellikle iç sahada alışılmış önde baskıyı uygulamadı. Trabzonspor sürekli hücumu düşündü ancak üretemedi. Galatasaray ani çıkışlarla geniş alanlar yakaladı."

"İKİNCİ YARI G.SARAY DOMİNE ETTİ AMA PLAN YOKTU"

Üründül, ikinci yarıda Galatasaray'ın oyuna ağırlık koyduğunu ancak hücum organizasyonunda eksik kaldığını vurguladı:

"Galatasaray önde basmaya ve tempoyu artırmaya başladı. Oyunu domine ettiler ancak ofansif varyasyonlarda bir plan program yoktu. Atakların çoğu Sane'nin bulunduğu sağ kanattan gelişti."

"TILSIMI BOZDU"

Trabzonspor'un amacına ulaştığını belirten Üründül, kritik detaylara dikkat çekti:

"Trabzonspor istediğini elde etti. Ayrıca son 6 resmi maçtır Galatasaray'a kaybediyordu, o tılsımı bozdu. İkinci yarıda fizikten düştüler. Onuachu çok verimsizdi. Oulai ise birkaç top kaybına rağmen büyük yıldız olma yolunda."

"OKAN BURUK ŞANSINA GÜVENDİ"

Maçın son bölümünde Galatasaray'ın hamlelerine değinen Üründül, Icardi ve Kutucu tercihine dikkat çekti:

"Gol gelmeyince Okan Buruk, Icardi ile çift santrfora döndü. Şansına güvendiğinden Ahmed Kutucu hamlesi de yaptı. Ahmed oyuna girer girmez neredeyse gol attırıyordu. Lemina çok iyi oynadı. Aynı Onuachu gibi Osimhen de beklentilerin altında kaldı."



1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
