Ömer Üründül: 'Okan Buruk şansına güvendi'

Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, Galatasaray ile Trabzonspor'un 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.
"GALATASARAY ÖNE BASKIYI UYGULAMADI"
Üründül, ilk yarıdaki oyun yapısının beklentilerin dışında olduğunu söyledi:
"Trabzonspor'un geride kabul edip geçiş oyunlarıyla fırsat arayacağını düşünüyorduk fakat Galatasaray özellikle iç sahada alışılmış önde baskıyı uygulamadı. Trabzonspor sürekli hücumu düşündü ancak üretemedi. Galatasaray ani çıkışlarla geniş alanlar yakaladı."
"İKİNCİ YARI G.SARAY DOMİNE ETTİ AMA PLAN YOKTU"
Üründül, ikinci yarıda Galatasaray'ın oyuna ağırlık koyduğunu ancak hücum organizasyonunda eksik kaldığını vurguladı:
"Galatasaray önde basmaya ve tempoyu artırmaya başladı. Oyunu domine ettiler ancak ofansif varyasyonlarda bir plan program yoktu. Atakların çoğu Sane'nin bulunduğu sağ kanattan gelişti."
"TILSIMI BOZDU"
Trabzonspor'un amacına ulaştığını belirten Üründül, kritik detaylara dikkat çekti:
"Trabzonspor istediğini elde etti. Ayrıca son 6 resmi maçtır Galatasaray'a kaybediyordu, o tılsımı bozdu. İkinci yarıda fizikten düştüler. Onuachu çok verimsizdi. Oulai ise birkaç top kaybına rağmen büyük yıldız olma yolunda."
"OKAN BURUK ŞANSINA GÜVENDİ"
Maçın son bölümünde Galatasaray'ın hamlelerine değinen Üründül, Icardi ve Kutucu tercihine dikkat çekti:
"Gol gelmeyince Okan Buruk, Icardi ile çift santrfora döndü. Şansına güvendiğinden Ahmed Kutucu hamlesi de yaptı. Ahmed oyuna girer girmez neredeyse gol attırıyordu. Lemina çok iyi oynadı. Aynı Onuachu gibi Osimhen de beklentilerin altında kaldı."