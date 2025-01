Ömer Korkmaz: 'Galatasaray maçından puan istiyoruz'

Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Galatasaray maçı da bunlardan birisi. Bizim için çok önemli maçlardan birisi olarak gözüküyor. Bu takımlara karşı oyuncularımız ekstra motive oluyorlar. Sonuçta önemli bir arenada oynuyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon maçlarında oyuncular kendilerini sahneye sunuyor. Bu maçtan da puan alma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.



"AVRUPA BAŞARISI DİYORLAR, TÜRKİYE LİGİ İÇİN BİRBİRLERİNİ KIRIYORLAR"



Daha önce yaptığı "Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti, Anadolu takımlarına zarar veriyor" açıklaması hakkında konuşan Korkmaz, "Ülkenin her köyünde kasabasında futbol konuşuluyor. Bunun en büyük sorunu Anadolu takımlarının şehrinde yaşayan insanların İstanbul takımlarını tutması. Bizi güçlendirecek olanlar kendi taraftarlarımız. Bu tarz takımların iç çekişmeleri bizleri rahatsız ediyor. Bizim onlardan beklentimiz daha farklı. Çok büyük paralar harcanıyor ama UEFA Avrupa Ligi'ndeki sıralamalara bakıyorum... Başarılar istediğimiz seviyede değil. Her yıl kadrolar yapılırken bu takımlar Avrupa başarısı için yapılıyor ama günün sonunda Türkiye şampiyonluğu için kırıcı oluyoruz. İnsanlar sokakta bunun için kavga ediyor. Yarın Galatasaray maçından sonra da analizler, performanslar değil hakem konuşulacak." sözlerini sarf etti.



Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.HT Spor'a konuşan Korkmaz,