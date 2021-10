Ömer Güleryüz: 'Tek eksiğimiz Dünya Kupası!'

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarılı forvet futbolcusu Ömer Güleryüz, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Antalya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda da gol kralı olmak istediğini belirtti.



Avrupa Şampiyonası'nda attığı 11 golle turnuvayı hem "gol kralı" hem de "en değerli oyuncu" unvanıyla tamamlayan Ömer Güleryüz, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.



Milli takımın yıldızı Ömer Güleryüz, ikinci kez Avrupa şampiyonu olmanın kolay olmadığını aktararak, "Zor kazanılan başarılar bunlar. 2017 Avrupa şampiyonluğunun sonunda bunun bir tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyorduk. Çok iyi çalıştık pandemi döneminde, Osman hocamız, 'bütün ülkeler yatıyor arkadaşlar bizim çalışmamız lazım' dedi. Her fırsatta bizi bol bol çalıştırdı. Buraya gelene kadar 249 tane antrenman yapmışız, bu kadar antrenman kolayca yapılan bir şey değil, normal futbolda bile böyle bir periyot yoktur belki, çünkü 10 ay içinde yapılan bir şey bu." diye konuştu.



Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez kazanmayı gerçekten çok istediklerini ifade eden başarılı forvet, "Osman hocamız ve teknik ekibi sayesinde takım arkadaşlarımızla güzel bir aile ortamı oluşturduk. Böyle olunca da başarının gelmemesi imkansız, şampiyonaya odaklandık. Final maçını da kazanarak o kupayı ülkemize getirdik." dedi.



Şampiyona öncesinde üzerilerinde bir baskı olup olmadığına ilişkin de Ömer Güleryüz, "Ülkemiz özellikle futbolda başarıya her zaman aç, bizimle birlikte yüzlerinin gülmesi, mutlu olması bizi çok sevindiriyor. Üstümüzde gerçekten bir baskı vardı, ilk başta, tabii en son şampiyon bizdik, yine bizim şampiyon olmamız lazımdı, bunun baskısı çok büyüktü. Çevremizden gelen dualar olsun, iyi dilekler olsun bizi gerçekten çok mutlu ediyordu. O baskıyı kurup kupayı aldık." ifadelerini kullandı.



"Gol krallığı, en değerli oyuncu ve en iyi forvet, üç tane ödülle döndüm"



Turnuvanın gol kralı Ömer Güleryüz, bu başarısıyla ilgili de "Gol krallığı, en değerli oyuncu ve en iyi forvet, üç tane ödülle döndüm Polanya'dan. Turnuvadan önce 'hayal et' deseler belki bu kadarını hayal edemezdim. Bu benim için, ailem için, çevremdekiler için gerçekten çok gurur verici. 11 gol attım, turnuvanın en değerli oyuncusu ve en iyi forveti seçildim. Başta Osman hocam olmak üzere, bende emeği çok büyük, özellikle 2014'ten beri hayatıma yaptığı dokunuşlar, futbolun içinde dışında normal hayatta olsun çok büyük, ilk önce ona teşekkür ediyorum. O olmazsa bu ödülleri kazanamazdım." şeklinde konuştu.



Ampute Milli Futbol Takımı'nın 19 kişilik bir ekip olduğuna işaret eden Ömer Güleryüz, "Bu 19 kişi benim kadar mücadele edip, benim kadar iyi olmasaydı ben bu ödüllerin hiçbirini tek başıma kazanamazdım." dedi.



"Dünyanın en önde gelen futbolcuları Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı koşullarda oynasaydınız hangisini örnek alırdınız" sorusuna da Ömer Güleryüz, "Daha çok Ronaldo'yu örnek alırım, çalışma azmi, yaşına rağmen bu azimliliği. Gerçekten o yaştaki futbolcular ya futbolu bırakıyor, ya da işte Çin ve Arabistan liglerine gidiyor ama Ronaldo, Manchester United'a transfer oldu ve hala gol makinesi, gollerine devam ediyor." yanıtını verdi.



"Amputenin Ömer Güleryüz'ü olarak herkese örnek ve idol olmak istiyorum"



Bireysel olarak ve takım halinde kendi çalışmalarına çok dikkat ettiğini ve bunun da meyvelerini aldığını dile getiren milli sporcu, "Amputenin Ömer Güleryüz'ü olarak herkese örnek ve idol olmak istiyorum, hani herkes nasıl Ronaldo'yu örnek alıyorlarsa amputede de 'Ömer Güleryüz benim idolüm, onun yolunda ilerlemek istiyorum' derlerse benim için daha gurur verici olur." ifadelerini kullandı.



Avrupa Şampiyonası'nda çektiği şutların çok hızlı olduğunu, sert şutlarının Ronaldo'nun şutlarına da benzediği yorumunun sorulması üzerine de Ömer Güleryüz, "6 yaşından beri kanedyen kullandığım için kendimi bu açıdan çok geliştirdiğimi sanıyorum. Çünkü bizde en önemli şey çalım atmakta da olsun, şut vurmakta da olsun kanedyen tekniği çok önemli ama son 4-5 aylık periyotta Osman hocam kamplarda özellikle bireysel çalışmalar yaptırdı bize. Biz o şutlara kalçadan çıkarma diyoruz, kalçadan çıkardığın zaman gerçekten çok sert gidiyor, kaleciyi çaresiz bırakıyor, hem doğuştan gelen bir yetenek, hem de çalışmaların bir sonucu." şeklinde görüş belirtti.



"Normal futboldaki milli takım kalecisi de o şutları engelleyemezdi" yorumuna da Ömer Güleryüz, "Yani tabii o 7 metrelik kalede çoğu gol olabilir." dedi.



Futbola ne zaman nasıl başladığıyla ilgili de milli forvet, "Benim için futbol çocukluktan gelen bir aşk, 6 yaşında koltuk değneklerini kullanmazken topun peşinden sekerek koşuyordum mahalleden arkadaşlarımla. 6 yaşında başlayan bu serüvende 13 yaşında ampute futbolla tanıştım. Bir gün mahallede arkadaşlarımla top oynarken bir ağabey geldi topa vurmamı istedi ve bana ampute futbolu anlattı 'ampute futbola başlamak ister misin' dedi. Ben 'Çok memnun olurum, benim hayallerimde var' dedim. Bir gün sonra antrenmana çağırdı, hemen beni takıma aldılar." diye konuştu.



Ampute futboldan kazandıklarının yaşamı için yeterli olup olmadığıyla ilgili de milli futbolcu, "2017 yılında ampute futbol çağ atladı. Gerçekten 2017'ye kadar kimse tanımıyordu ama 2017'den sonra dışarı çıktığımızda da insanların bize bakış açıları çok değişti, tanınmaya başlayınca sponsorluklar da destek de arttı. Tam anlamıyla değerini bulmasa da başka illere transfer olabiliyoruz, kendi yaşantımızı sağlayacak maddi manevi kazançlar sağlıyoruz. Ama tam değerini bulduğunu sanmıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Tek eksiğimiz dünya kupasını da alıp o eksikliği doldurmak istiyoruz"



Uzun soluklu hedefi için de Ömer Güleryüz, "Hedefim ampute futbola yıllar boyunca hizmet etmek, tabii biz futbol yaptığımız için ve tek ayakla oynadığımız için, Allah kaza bela vermezse, 35 yaşına kadar oynamayı hedefliyorum ama gücüm, kondisyonum yeterse daha fazlasını görürüz." diye konuştu.



Ampute futbolunda Türkiye'nin dünyanın en iyi ligi olduğunu vurgulayan Ömer Güleryüz, Avrupa ülkelerinin bu alanda daha iyi olması durumunda yurt dışı transferlerinin de olacağını belirtti.



Başarılı ampute forvet, "Ampute 2022 Dünya Kupası ülkemizde Antalya'da düzenlenecek olduğu için bizim için önemli. Tek eksiğimiz Dünya Kupası'nı da alıp, o eksikliği doldurmak istiyoruz. Ocak'tan itibaren çalışmalara başlayacağız. Dünya Kupası'nı son organizasyonda finalde penaltılarda kaçırmıştık. Tabii ki hedefimiz ilk önce kupayı almak ama inşallah gol krallı olurum ve turnuvanın en iyi oyuncusu yine ben seçilirim. Seçilmezsem de bizim takımdan birisinin seçileceğine inanıyorum, çünkü dünyanın en iyi takımıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Engelli çocuklar için videolar çekip paylaşımlar yaptığını da belirten Ömer Güleryüz, "İnsan isterse her şeyi yapabilir. Çok içine kapanan, evden çıkmayan engelli arkadaşlarım var. Özellikle onları etkileyecek ve yönlendirecek kişiler aileleri. Çünkü benim ailem beni hiçbir zaman kısıtlamadı. Top oynamaya giderdim, sabahtan akşama kadar futbol oynardım. Hiçbir zaman 'gitme, yapamazsın' demediler. Bu yönde engelli çocuklarını ailelerin desteklemelerini ve sporun her hangi bir branşına yönlendirmelerini çok isterim." diye konuştu.