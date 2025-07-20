Real Madrid'te Ceballos belirsizliği!

Real Madrid, orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un geleceği konusunda net bir karar veremedi. Kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun bu yaz ayrılmasına sıcak baksa da, oyuncunun yüksek maaşı ve talep edilen bonservis bedeli transfer sürecini zora sokuyor.



20 MİLYON EURO BONSERVİS





Marca'nın haberine göre Ceballos'a İspanya'dan başta Real Betis olmak üzere bazı kulüplerin ilgisi olduğu biliniyor. Ancak Madrid kulübü, oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Betis ise bu rakamı yüksek buluyor ve daha düşük bir teklif sunmayı planlıyor.



9 MİLYON EURO MAAŞ





Transferin önündeki bir diğer önemli engel ise Ceballos'un maaşı. Yıldız oyuncunun yıllık maaşının 9 milyon euro seviyelerinde olduğu belirtiliyor. Bu da özellikle La Liga'daki birçok kulüp için büyük bir mali yük anlamına geliyor. Betis, bu maliyeti karşılamakta zorlanacağı için Real Madrid'den maaşın bir kısmını karşılamasını isteyebilir.



LA LIGA'DA KALMAK İSTİYOR

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun gelecek sezon planlarında Ceballos'un rolü henüz net değil. Tecrübeli orta saha, eğer ayrılacaksa Avrupa dışına çıkmayı değil, La Liga'da kalmayı tercih ediyor.





Ceballos'un geleceğiyle ilgili son kararın önümüzdeki haftalarda verilmesi bekleniyor. Eğer taraflar mali konularda anlaşmaya varamazsa, İspanyol oyuncunun bir sezon daha Real Madrid formasını giymesi sürpriz olmayacak.



