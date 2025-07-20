20 Temmuz
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
20 Temmuz
Nizhny Novgorod-FC Krasnodar
0-3
20 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FC Rostov
18:00
20 Temmuz
FK Akhmat-Kazan
20:30
20 Temmuz
Vejle Boldklub-Randers FC
1-1
20 Temmuz
Soenderjyske-AGF
0-144'
20 Temmuz
FC Midtjylland-OB
19:00
20 Temmuz
Broendby IF-Silkeborg
21:00
20 Temmuz
Vaalerenga-FK Haugesund
3-0

Real Madrid'te Ceballos belirsizliği!

Dani Ceballos'un geleceği belirsizliğini koruyor. Real Madrid, oyuncuyu elden çıkarmayı düşünse de maaş yükü ve yüksek bonservis talebi transferin önündeki en büyük engel.

calendar 20 Temmuz 2025 16:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'te Ceballos belirsizliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid, orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un geleceği konusunda net bir karar veremedi. Kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun bu yaz ayrılmasına sıcak baksa da, oyuncunun yüksek maaşı ve talep edilen bonservis bedeli transfer sürecini zora sokuyor.

20 MİLYON EURO BONSERVİS

Marca'nın haberine göre Ceballos'a İspanya'dan başta Real Betis olmak üzere bazı kulüplerin ilgisi olduğu biliniyor. Ancak Madrid kulübü, oyuncu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Betis ise bu rakamı yüksek buluyor ve daha düşük bir teklif sunmayı planlıyor.

9 MİLYON EURO MAAŞ

Transferin önündeki bir diğer önemli engel ise Ceballos'un maaşı. Yıldız oyuncunun yıllık maaşının 9 milyon euro seviyelerinde olduğu belirtiliyor. Bu da özellikle La Liga'daki birçok kulüp için büyük bir mali yük anlamına geliyor. Betis, bu maliyeti karşılamakta zorlanacağı için Real Madrid'den maaşın bir kısmını karşılamasını isteyebilir.

LA LIGA'DA KALMAK İSTİYOR



Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun gelecek sezon planlarında Ceballos'un rolü henüz net değil. Tecrübeli orta saha, eğer ayrılacaksa Avrupa dışına çıkmayı değil, La Liga'da kalmayı tercih ediyor.

Ceballos'un geleceğiyle ilgili son kararın önümüzdeki haftalarda verilmesi bekleniyor. Eğer taraflar mali konularda anlaşmaya varamazsa, İspanyol oyuncunun bir sezon daha Real Madrid formasını giymesi sürpriz olmayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.