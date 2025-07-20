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Richard Rios, Benfica yolcusu!

Benfica, Richard Rios transferi için Palmeiras ile 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Rios, önümüzdeki hafta sağlık kontrollerinden geçmek üzere Lizbon'a gelecek.

calendar 20 Temmuz 2025 16:50 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 16:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Richard Rios, Benfica yolcusu!
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Orkun Kökçü'yü Beşiktaş'a yollayan Benfica, orta saha transferinde mutlu sona çok yakın.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, Richard Rios için Palmeiras ile 30 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Portekiz ekibi, Brezilya ekibine bonservis ücretini 3 taksitte ödeyecek.

Orta sahanın önemli oyuncusu Orkun Kökçü'yü Beşiktaş'a yollayan Benfica, Richard Rios transferi ile milli oyuncunun boşluğunu doldurmaya çalışacak.

Rios, sağlık kontrollerinden geçmek için önümüzdeki hafta Lizbon'a gelecek.

2022-2023 sezonunda Palmeiras'a transfer olan Kolombiyalı oyuncu, 138 maçta süre buldu. Bu karşılamalarda ise 11 gol, 12 asistlik katkı sağladı.






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