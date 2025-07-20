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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Ragbi Milli Takımı, Avrupa şampiyonu!

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Ragbi Milli Takımı, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası final maçında Romanya'yı 15-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

calendar 20 Temmuz 2025 19:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Ragbi Milli Takımı, Avrupa şampiyonu!
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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Ragbi Milli Takımı, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası final maçında Romanya'yı 15-0 yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

Başkent Budapeşte'deki şampiyonanın ilk gününde İsveç'i 31-17, Litvanya'yı 42-0 ve Andorra'yı 31-0 yenen 18 Yaş Altı Kadın Milli Ragbi Takımı, bugünkü yarı finalde Ukrayna'yı da 12-7'lik skorla mağlup ederek finalde Romanya ile eşleşti.

Finalde de Romanya'yı 15-0 ile geçen milli takım, namağlup Avrupa şampiyonu olarak tarihi başarıya imza attı.

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