Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Hopa etabı tamamlandı.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından, Hopa Belediye Başkanlığınca, ilçedeki Hopa Beach Volley Arena'da düzenlenen turnuvaya Türkiye, Gürcistan, İran ve Ukrayna'dan sporcular katıldı.Dört gün süren müsabakalarda kadın ve erkeklerde toplamda 24 takım, şampiyon olabilmek için mücadele etti.Turnuvanın son gününde yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynandı.Erkekler final müsabakasındaikilisi, karşılaştığı İranlı Bahman Salemiinjeboroun - Arash Vakili çiftini 2-0'lık skorla yenerek şampiyon oldu.Erkekler üçüncülük karşılaşmasında iseçifti, Berkün Eber Üstündağ - Ozan Ataseven'i 2-0'lık setlerle yenerek bronz madalya aldı.Kadınlar final müsabakasında Ukraynalı Anna Kalchenko- Kseniia Mazur çifti ileAksoy şampiyonluk için mücadele etti. Karşılamada rakibini 2-0 yenen Anna Kalchenko - Kseniia Mazur çifti, turnuvanın şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıktı.Kadınlarda üçüncülük maçında iseçifti, rakipleriikilisini setlerde 2-1 yenerek bronz madalya aldı.Dereceye giren takımlara törenle ödülleri verildi.