20 Temmuz
Union St.Gilloise-Club Brugge
1-2
20 Temmuz
Nizhny Novgorod-FC Krasnodar
0-3
20 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FC Rostov
2-1
20 Temmuz
FK Akhmat-Kazan
0-2
20 Temmuz
Vejle Boldklub-Randers FC
1-1
20 Temmuz
Soenderjyske-AGF
1-1
20 Temmuz
FC Midtjylland-OB
3-3
20 Temmuz
Broendby IF-Silkeborg
3-0
20 Temmuz
Vaalerenga-FK Haugesund
3-0

Jose Mourinho'dan Gyökeres açıklaması

Fenerbahçe, hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 mağlup ederken, Jose Mourinho maç sonrası yaptığı açıklamada Benfica ile eşleşme ihtimaline dikkat çekti ve Sporting'in yıldızı Gyökeres'i takip ettiğini söyledi.

calendar 21 Temmuz 2025 01:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'dan Gyökeres açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından Sport TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"BENFICA İLE EŞLEŞME İHTİMALİMİZ VAR"


Portekiz futbolunu yakından izlediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, özellikle Benfica ile ilgili detaylara dikkat kesildiğini ifade etti ve "Portekiz futbolunu takip ediyorum. Benfica'nın durumuna daha fazla odaklanıyorum çünkü Şampiyonlar Ligi ön elemesinde onlarla karşılaşma ihtimalimiz var." ifadelerini kullandı.

"GYÖKERES'İ TAKİP EDİYORUM"

Mourinho ayrıca geçtiğimiz sezon Sporting'in şampiyonluğunda başrol oynayan İsveçli forvet Viktor Gyökeres hakkında da "Sporting'in şampiyonluğunda kilit rol oynayan Gyökeres'e büyük ilgi var. Ben de onu yakından takip ediyorum." diye konuştu..

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.