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Fenerbahçe'den Portekiz'de 2'de 2!

Fenerbahçe, Portekiz'de devam eden sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında ülkenin ikinci lig takımlarından Uniao de Leiria'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 21 Temmuz 2025 00:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Portekiz'de 2'de 2!
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz'de devam eden sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında ülkenin ikinci lig takımlarından Uniao de Leiria ile karşı karşıya geldi.

Estadio Municipal de Albufeira'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.

Jose Mourinho'nun ekibine galibiyeti getiren golleri, 57. dakikada  kendi kalesine Ze Vitor ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Sarı-Lacivertliler Portekiz'de ikide iki yaptı.

Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında yine Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmişti.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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