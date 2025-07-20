20 Temmuz
Union St.Gilloise-Club Brugge
1-2
20 Temmuz
Nizhny Novgorod-FC Krasnodar
0-3
20 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FC Rostov
2-1
20 Temmuz
FK Akhmat-Kazan
0-2
20 Temmuz
Vejle Boldklub-Randers FC
1-1
20 Temmuz
Soenderjyske-AGF
1-1
20 Temmuz
FC Midtjylland-OB
3-3
20 Temmuz
Broendby IF-Silkeborg
3-0
20 Temmuz
Vaalerenga-FK Haugesund
3-0

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Ragbi Milli Takımı, Avrupa ikincisi

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Ragbi Milli Takımı, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nda finale kadar yükselmesine rağmen final maçında Ukrayna'ya 22-7 yenilerek, Avrupa ikincisi oldu.

calendar 20 Temmuz 2025 23:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Ragbi Milli Takımı, Avrupa ikincisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Ragbi Milli Takımı, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nda finale kadar namağlup gitmesine rağmen final maçında Ukrayna'ya 22-7 yenilerek, Avrupa ikincisi oldu.

Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye 18 yaş altı erkek ve kadın ragbi milli takımları, başkent Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Trophy Şampiyonası'na damga vurdu.

Kadın Ragbi Milli Takımı, turnuvayı şampiyon tamamlarken Erkek Milli Takımı, Avrupa ikinciliği elde etti.


Erkek Milli Takımı, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nda bugünkü yarı finalde İsveç'i 28-7 yenerek finale yükseldi.

Erkek milliler, final maçında Ukrayna'ya 22-7 yenilerek şampiyonayı ikinci tamamladı.

Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı milli takımları, Avrupa ragbisinin en üst seviyesi Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Bu başarı sadece bir turnuva kazanmak değil yıllardır verilen emeğin, altyapıya yatırımların ve ay-yıldız için sahada ter döken gençlerimizin zaferidir. Her iki takımımızla birden Avrupa'nın en üst seviyesine çıkmak Türk ragbisi adına tarihi bir adımdır. Gururluyuz, umutluyuz ve inançla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.