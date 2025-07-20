Augsburg, Derrick Köhn'ün peşinde!

Bundesliga ekiplerinden Augsburg, geçtiğimiz sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren, Galatasaraylı Derrick Köhn ile görüşmek için masada.
İLK TEMAS KURULDU
Ertan Süzgün'ün haberine göre Augsburg, Derrick Köhn ile ilgileniyor. Bundesliga ekibi, oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
GALATASARAY SICAK
Galatasaray uygun teklif gelmesi halinde oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların sol bek mevkisinde Ismail Jacobs ve Eren Elmalı da bulunduğundan Köhn ile yollar ayrılabilir.
SEZON PERFORMANSI
Alman sol bek, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirdi. Köhn, Bundesliga ekibinin formasıyla çıktığı 34 maaçta 2 gol 2 de asist kaydetti.
İLK TEMAS KURULDU
Ertan Süzgün'ün haberine göre Augsburg, Derrick Köhn ile ilgileniyor. Bundesliga ekibi, oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
GALATASARAY SICAK
Galatasaray uygun teklif gelmesi halinde oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların sol bek mevkisinde Ismail Jacobs ve Eren Elmalı da bulunduğundan Köhn ile yollar ayrılabilir.
SEZON PERFORMANSI
Alman sol bek, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirdi. Köhn, Bundesliga ekibinin formasıyla çıktığı 34 maaçta 2 gol 2 de asist kaydetti.