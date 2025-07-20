Augsburg, Derrick Köhn'ün peşinde!

İLK TEMAS KURULDU

Augsburg, Derrick Köhn ile ilgileniyor. Bundesliga ekibi, oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi.



GALATASARAY SICAK



Galatasaray uygun teklif gelmesi halinde oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların sol bek mevkisinde Ismail Jacobs ve Eren Elmalı da bulunduğundan Köhn ile yollar ayrılabilir.



SEZON PERFORMANSI



Alman sol bek, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirdi. Köhn, Bundesliga ekibinin formasıyla çıktığı 34 maaçta 2 gol 2 de asist kaydetti.