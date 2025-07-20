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Augsburg, Derrick Köhn'ün peşinde!

Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Galatasaray sol beki Derrick Köhn ile ilgileniyor.

calendar 20 Temmuz 2025 22:49 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 22:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Augsburg, Derrick Köhn'ün peşinde!
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Bundesliga ekiplerinden Augsburg, geçtiğimiz sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren, Galatasaraylı Derrick Köhn ile görüşmek için masada.

İLK TEMAS KURULDU

Ertan Süzgün'ün haberine göre Augsburg, Derrick Köhn ile ilgileniyor. Bundesliga ekibi, oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

GALATASARAY SICAK

Galatasaray uygun teklif gelmesi halinde oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların sol bek mevkisinde Ismail Jacobs ve Eren Elmalı da bulunduğundan Köhn ile yollar ayrılabilir.

SEZON PERFORMANSI

Alman sol bek, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirdi. Köhn, Bundesliga ekibinin formasıyla çıktığı 34 maaçta 2 gol 2 de asist kaydetti.
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