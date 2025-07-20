Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda 18 veda

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda kadro yapılanması kapsamında önemli ayrılıklar yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, tam 18 futbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte o isimler:
- Gamze Nur Yaman
- Müge Kandur
- Fatma Sare Öztürk
- Ina Kristoffersen
- Arzu Karabulut
- Andrea Staskova
- Emine Ecem Esen
- Nazlıcan Parlak
- İsmigül Yalçıner
- Flourish Chioma Sabastine
- Ayşe Demirci
- Çiğdem Belci
- Maria Catalina Usme Pineda
- Laura Dominguez Rojo
- Hapsatou Malado Diallo
- Marie Gisele Divine Ngah Manga
- Kristina Bakarandze
- Berna Yeniçeri
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinizde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.