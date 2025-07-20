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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda 18 veda

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda 18 futbolcuyla yollar ayrıldı. Kulüp, oyunculara teşekkür ederek kariyerlerinde başarı diledi.

calendar 20 Temmuz 2025 15:33 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 15:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda 18 veda
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda kadro yapılanması kapsamında önemli ayrılıklar yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, tam 18 futbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte o isimler:

  • Gamze Nur Yaman
  • Müge Kandur
  • Fatma Sare Öztürk
  • Ina Kristoffersen
  • Arzu Karabulut
  • Andrea Staskova
  • Emine Ecem Esen
  • Nazlıcan Parlak
  • İsmigül Yalçıner
  • Flourish Chioma Sabastine
  • Ayşe Demirci
  • Çiğdem Belci
  • Maria Catalina Usme Pineda
  • Laura Dominguez Rojo
  • Hapsatou Malado Diallo
  • Marie Gisele Divine Ngah Manga
  • Kristina Bakarandze
  • Berna Yeniçeri

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinizde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



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