Trabzonspor, Zob Ahan Esfahan'ı farklı geçti

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya geldi.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadeleyi 4-0 Trabzonspor kazandı.
Bordo-mavililer, mücadeleye Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Folcarelli, Visca, Danylo Sikan, Augusto ilk 11'iyle başladı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 9.dakikada Danylo Sikan, 51.dakikada Mustafa Eskihellaç, 78.dakikada Felipe Augusto ve 79.dakikada Boran Başak kaydetti.
Bordo-mavili ekip bir sonraki hazırlık maçında İran ekibi Persepolis ile 23 Temmuz'da karşılaşacak.
Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadeleyi 4-0 Trabzonspor kazandı.
Bordo-mavililer, mücadeleye Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Okay, Folcarelli, Visca, Danylo Sikan, Augusto ilk 11'iyle başladı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 9.dakikada Danylo Sikan, 51.dakikada Mustafa Eskihellaç, 78.dakikada Felipe Augusto ve 79.dakikada Boran Başak kaydetti.
Bordo-mavili ekip bir sonraki hazırlık maçında İran ekibi Persepolis ile 23 Temmuz'da karşılaşacak.