Xabi Alonso: 'Sahadaki beynim olacak'

OYUN AKLI

"HİBRİT OLABİLİR"

PROTESTO EDİLMİŞTİ

SEZON PERFORMANSI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Real Madrid'de Rodrygo ve Ceballos'un geleceği ile Vinicius-Mbappé uyumu gibi soru işaretlerini beraberinde getirirken, Aurélien Tchouaméni konusunda net bir tablo ortaya koydu. Fransız yıldız, Xabi Alonso'nun sisteminde vazgeçilmez bir parça haline geldi.Turnuva boyunca hem dörtlü savunmada ön libero, hem de üçlü savunmada Huijsen ve Rüdiger'in arasında libero rolünde oynayan Tchouaméni, Alonso'nun saha içindeki oyun aklı olarak dikkat çekti.Genç teknik adam, oyuncusu hakkındaifadelerini kullandı.Tchouaméni, Xabi Alonso'nun yönlendirmelerini doğrudan sahaya yansıtmasıyla da öne çıktı. Fransız oyuncu, oyun içinde sık sık teknik direktörünün birebir talimatlarını aldı ve uyguladı. Bu durum, onun sadece fiziksel değil, aynı zamanda taktiksel kapasitesinin de üst düzeyde olduğunu ortaya koydu.Geçmişte Carlo Ancelotti döneminde de farklı pozisyonlarda görev alan Tchouaméni, özellikle savunma hattında eleştirilerin hedefi olmuştu. Milan maçında tribünlerden ıslıklar yemiş, sezon başında Celta karşılaşması öncesi yeniden protesto edilmişti. Ancak sahada verdiği yanıt ve gösterdiği performansla yeniden güven kazandı.Xabi Alonso'nun oyun planında merkezde yer alan Tchouaméni, yeni dönemde Real Madrid'in saha içi liderlerinden biri olacak.Geçtiğimiz sezonda Real Madrid formasıyla 58 maça çıkan Fransız futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asist kaydetti.