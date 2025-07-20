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Xabi Alonso: "Sahadaki beynim olacak"

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Aurélien Tchouaméni'ye biçtiği özel rolü açıkladı. Alonso için net olan bir şey var: Tchouaméni, bu takımın vazgeçilmezi olacak.

calendar 20 Temmuz 2025 19:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso: 'Sahadaki beynim olacak'
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Real Madrid'de Rodrygo ve Ceballos'un geleceği ile Vinicius-Mbappé uyumu gibi soru işaretlerini beraberinde getirirken, Aurélien Tchouaméni konusunda net bir tablo ortaya koydu. Fransız yıldız, Xabi Alonso'nun sisteminde vazgeçilmez bir parça haline geldi.

OYUN AKLI

Turnuva boyunca hem dörtlü savunmada ön libero, hem de üçlü savunmada Huijsen ve Rüdiger'in arasında libero rolünde oynayan Tchouaméni, Alonso'nun saha içindeki oyun aklı olarak dikkat çekti.


"HİBRİT OLABİLİR"

Genç teknik adam, oyuncusu hakkında "Aurelien, hibrit bir oyuncu olabilir. Hem stoper hem orta saha oynayabilir. Taktiksel zenginlik bize farklı çözümler sunar. O, kadronun temel direklerinden biri. Her zaman küçük ama değerli kararlar alıyor. Gelişmek ve önemli biri olmak istiyor," ifadelerini kullandı.

Tchouaméni, Xabi Alonso'nun yönlendirmelerini doğrudan sahaya yansıtmasıyla da öne çıktı. Fransız oyuncu, oyun içinde sık sık teknik direktörünün birebir talimatlarını aldı ve uyguladı. Bu durum, onun sadece fiziksel değil, aynı zamanda taktiksel kapasitesinin de üst düzeyde olduğunu ortaya koydu.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

Geçmişte Carlo Ancelotti döneminde de farklı pozisyonlarda görev alan Tchouaméni, özellikle savunma hattında eleştirilerin hedefi olmuştu. Milan maçında tribünlerden ıslıklar yemiş, sezon başında Celta karşılaşması öncesi yeniden protesto edilmişti. Ancak sahada verdiği yanıt ve gösterdiği performansla yeniden güven kazandı.

Xabi Alonso'nun oyun planında merkezde yer alan Tchouaméni, yeni dönemde Real Madrid'in saha içi liderlerinden biri olacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Real Madrid formasıyla 58 maça çıkan Fransız futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asist kaydetti.

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