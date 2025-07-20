Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'na teklifi!

Fenerbahçe, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için İtalyan ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor.
20 MİLYON EURO
İtalya'dan Sportmediaset, Fenerbahçe'nin Hakan için düşündüğü teklifi duyurdu. Sportmediaset'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon euro'luk teklif sunacak.
Sarı-lacivertliler, milli yıldıza yıllık 6 milyon euro ve bonuslarla birlikte 3 yıllık kontrat vermeyi planlıyor.
KISA SÜREDE GÖRÜŞME
Fenerbahçe ve Inter arasında Hakan transferi için kısa süre içerisinde görüşmeler olacak.
Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
20 MİLYON EURO
İtalya'dan Sportmediaset, Fenerbahçe'nin Hakan için düşündüğü teklifi duyurdu. Sportmediaset'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon euro'luk teklif sunacak.
Sarı-lacivertliler, milli yıldıza yıllık 6 milyon euro ve bonuslarla birlikte 3 yıllık kontrat vermeyi planlıyor.
KISA SÜREDE GÖRÜŞME
Fenerbahçe ve Inter arasında Hakan transferi için kısa süre içerisinde görüşmeler olacak.
Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.