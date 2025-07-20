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Karşıyaka'da ayrılık: Roberto Gallinat

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka forması giyen Roberto Gallinat, Çayırova Belediyesi ile anlaştı.

calendar 20 Temmuz 2025 15:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da ayrılık: Roberto Gallinat
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka forması giyen Roberto Gallinat, yeni sezonda TBL temsilcisi Çayırova Belediyesi ile anlaştı.

Sözleşmesi devam eden ABD'li oyuncu için, Kocaeli ekibinin, Kaf-Kaf'a tazminat ödeyeceği ifade edildi. 1996 doğumlu, 1.92 m boyundaki Gallinat 2021-22'de Yalovaspor'da oynadı, sezon ortasında geldiği Karşıyaka'da ise 8 maçta 32.6 dakika, 18.5 sayı, yüzde 38.3 üçlük, 3.0 ribaund, 3.4 asist ortalamaları yakalayarak Kaf- Kaf'ın kümede kalma yarışında kritik rol oynadı.

İzmir ekibinde daha önce Ozan Yılmaz, Thomas Akyazılı, Mehmet Efe Demirel, Ergi Tırpancı, Hakan Sayılı ve başantrenör Ahmet Çakı yeşil-kırmızılılara veda etmişti.
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