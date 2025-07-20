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Athletic Bilbao'dan ilk teklif: Aymeric Laporte

Athletic Bilbao, eski oyuncusu Aymeric Laporte için Al Nassr'a ilk sözlü teklifinde bulundu. Al Nassr, oyuncuyagelecek planları arasında yer vermiyor.

calendar 20 Temmuz 2025 15:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Athletic Bilbao'dan ilk teklif: Aymeric Laporte
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Geçtiğimiz sezonda Avrupa Ligi finalinin kapısından dönen Athletic Bilbao, savunma takviyesi için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Athletic Bilbao, eski oyuncusu Aymeric Lapore için Al Nassr'a ilk sözlü teklifini yaptı. Suudi kulübü gelecek projelerinde Laporte'ye yer vermiyor. İspanyol ekibi, oyuncuyu kadrosuna geri getirmek istiyor.

Manchester City'den 27.5 milyon Euro karşılığında Al Nassr'a transfer olan İspanyol oyuncu, 2026 yılına kadar Suudi ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 30 maçta süre bulan Aymeric Laporte, 5 gol atmıştı.

 

 

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