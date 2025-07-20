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Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak olan Beşiktaş, hazırlıklara başladı.

calendar 20 Temmuz 2025 15:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına salonda yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.

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