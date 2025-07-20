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Kyle Walker-Peters'tan transfer itirafı!

Beşiktaş'ın transferinden vazgeçmesinin ardından West Ham United'a imza atan Kyle Walker-Peters, transferinde İngiliz ekibinin teknik direktörü Graham Potter'ın etkili olduğunu söyledi.

calendar 20 Temmuz 2025 17:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kyle Walker-Peters'tan transfer itirafı!
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Beşiktaş'ın transferinden vazgeçmesinin ardından West Ham United'a imza atan Kyle Walker-Peters, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Transferinin ardından West Ham United'ın resmi hesabına konuşan İngiliz futbolcu, "Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır beklediğim bir şey bu. Birkaç yıldır kulüple temasımız ve görüşmelerim olmuştu. Şimdi burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Sözlerine devam eden Peters, "Bu yaz birçok kulüp seninle ilgilendi, neden bizi seçtin?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Teknik direktörümüz Graham Potter ile konuştum. Kararımı vermemde çok büyük etkisi oldu. Onun antrenörlük tarzını seviyorum ve bana en uygun stil olduğunu düşünüyorum. Kulübü gerçek bir aile gibi hissetirmeye çalıştığını söyledi. Bu benim için çok önemli. Buraya çok uygun olduğumu düşünüyorum." yanıtını verdi.


Southampton macerasının ardından West Ham United'la Londra'ya geri dönen 28 yaşındaki futbolcu, "Londra'ya geri döndüğüm için çok heyecanlıyım. Beş buçuk yıldır buradan uzaktaydım. Evime, aileme yakın olmak, onlar maçlarıma daha sık gelebileceği için çok güzel." dedi.

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