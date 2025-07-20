20 Temmuz
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
20 Temmuz
Nizhny Novgorod-FC Krasnodar
15:30
20 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FC Rostov
18:00
20 Temmuz
FK Akhmat-Kazan
20:30
20 Temmuz
Vejle Boldklub-Randers FC
0-06'
20 Temmuz
Soenderjyske-AGF
17:00
20 Temmuz
FC Midtjylland-OB
19:00
20 Temmuz
Broendby IF-Silkeborg
21:00
20 Temmuz
Vaalerenga-FK Haugesund
15:30

Fenerbahçe gelecek teklifleri değerlendirecek

Çapraz bağ sakatlığı yaşayıp geçtiğimiz sezonda uzun süreli sakat bulunan Rodrigo Becao için Fenerbahçe, gelecek teklifleri değerlendirecek.

calendar 20 Temmuz 2025 15:01 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 15:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe gelecek teklifleri değerlendirecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimler şekilleniyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'ya gelecek teklifleri değerlendirecek.

Fenerbahçe yönetiminin ayrılığa sıcak bakması bekleniyor.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezonda yaşadığı sakatlık sonrasında rehabilitasyon süreci devam eden Rodrigo Becao, Fenerbahçe'nin Portekiz kampında bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Breziyalı stoperin takımla çalışmalara başlamasına 2 ay olduğu tahmin ediliyor.

PERFORMANSI

Becao, geçtiğimiz sezonda 15 maça çıkabildi ve 1 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.