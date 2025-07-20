Fenerbahçe gelecek teklifleri değerlendirecek

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimler şekilleniyor.
Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'ya gelecek teklifleri değerlendirecek.
Fenerbahçe yönetiminin ayrılığa sıcak bakması bekleniyor.
BİREYSEL ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezonda yaşadığı sakatlık sonrasında rehabilitasyon süreci devam eden Rodrigo Becao, Fenerbahçe'nin Portekiz kampında bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
Breziyalı stoperin takımla çalışmalara başlamasına 2 ay olduğu tahmin ediliyor.
PERFORMANSI
Becao, geçtiğimiz sezonda 15 maça çıkabildi ve 1 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.
Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'ya gelecek teklifleri değerlendirecek.
Fenerbahçe yönetiminin ayrılığa sıcak bakması bekleniyor.
BİREYSEL ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezonda yaşadığı sakatlık sonrasında rehabilitasyon süreci devam eden Rodrigo Becao, Fenerbahçe'nin Portekiz kampında bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
Breziyalı stoperin takımla çalışmalara başlamasına 2 ay olduğu tahmin ediliyor.
PERFORMANSI
Becao, geçtiğimiz sezonda 15 maça çıkabildi ve 1 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.