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Liverpool'dan dev transfer hamlesi: Hugo Ekitike imzaya çok yakın

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Eintracht Frankfurt'un golcüsü Hugo Ekitike için teklifini sundu. Genç oyuncu transfer fikrine sıcak bakıyor.

calendar 20 Temmuz 2025 22:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan dev transfer hamlesi: Hugo Ekitike imzaya çok yakın
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Premier Lig'i zirvede tamamlayan Liverpool, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurma hedefiyle transfer operasyonunu sürdürüyor.

Kırmızılar, Eintracht Frankfurt'un 23 yaşındaki forveti Hugo Ekitike'yi renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı.

DEV TEKLİF MASADA


İngiliz basınında çıkan haberlere göre Liverpool, Ekitike'nin transferi için Alman ekibine tam 80 milyon Euro bonservis ve ek bonuslar içeren yüksek bir teklif sundu. Bonuslarla birlikte bu transferin toplam maliyetinin 90 milyon Euro'ya ulaşabileceği ifade ediliyor. Kulüpler arasında bonus detaylarına dair görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

NEWCASTLE'I GERİ ÇEVİRDİ

Fransız forvetin de Premier League'de forma giymeye sıcak baktığı ve kendisine teklif sunan Newcastle United yerine Liverpool'u tercih ettiği bildirildi. Eintracht Frankfurt'un da teklif edilen bu rekor seviyedeki bonservis bedeline olumlu yaklaştığı konuşuluyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 48 resmi karşılaşmaya çıkan Hugo Ekitike, bu maçlarda 22 gol kaydederek Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

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