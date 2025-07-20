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İşte İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'dan talebi!

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, Galatasaray'dan yıllık 8 milyon euro talep etti. Galatasaray ise İlkay için 3-4 milyon euro civarında bir yıllık ücret düşündüğünü oyuncu tarafına iletti.

calendar 20 Temmuz 2025 13:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İşte İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'dan talebi!
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Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'dan talebi ortaya çıktı.

BEDELSİZ OLARAK GALATASARAY'A

343 Digital YouTube kanalında konuşan Haluk Yürekli'nin haberine göre, İlkay Gündoğan, Manchester City'den bonservisini alıp bedelsiz olarak Galatasaray'a gelebileceğini sarı-kırmızılılara iletti.

8 MİLYON EURO İSTEDİ

34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan ise yıllık 8 milyon euro istedi. Galatasaray ise bu şartlarla transferin gerçekleşmeyeceğini oyuncu tarafına iletti. Galatasaray, deneyimli orta saha oyuncusu için 3-4 milyon euro civarında yıllık ücret düşünüyor.

SEZON PERFORMANSI


Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği İlkay'ın bu rakamlara düşmesi durumunda transferi gerçekleştirmek istiyor.

Manchester City'de geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.

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