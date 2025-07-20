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Real Madrid'den Konate hamlesi

Real Madrid, Ibrahima Konate transferi için Liverpool ile temasa geçti.

calendar 20 Temmuz 2025 15:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den Konate hamlesi
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Yaz transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen Real Madrid, harekete geçti.

TEMASLAR BAŞLADI

L'Equipe'te yer alan habere göre, Real Madrid, Ibrahima Konate transferi için Liverpool ile temaslara başladı.

Liverpool'un Fransız futbolcu için beklentisini öğrenmek isteyen Real Madrid, transfer için henüz somut bir teklifte bulunmadı.

YENİ SÖZLEŞME PLANI

İngiliz ekibi ise sözleşmesi gelecek yıl bitecek 26 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Liverpool'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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