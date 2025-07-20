Real Madrid'den Konate hamlesi

Yaz transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen Real Madrid, harekete geçti.



TEMASLAR BAŞLADI



L'Equipe'te yer alan habere göre, Real Madrid, Ibrahima Konate transferi için Liverpool ile temaslara başladı.



Liverpool'un Fransız futbolcu için beklentisini öğrenmek isteyen Real Madrid, transfer için henüz somut bir teklifte bulunmadı.



YENİ SÖZLEŞME PLANI



İngiliz ekibi ise sözleşmesi gelecek yıl bitecek 26 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak istiyor.



Liverpool'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



