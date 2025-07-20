Diyarbakır Stadyumu, 1 Ağustos'ta hazır olacak!

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün maçlarını oynadığı ve geçen sezon zemini tartışma konusu olan Diyarbakır Stadyumu'nun zemininde çalışmalarda sona gelindi.Stadyumun 1 Ağustos'ta hazır hale getirileceğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, "Firmamız birçok ülkede saha yapmış. Bunlardan Manchester City'nin, Chelsea'nin, Barcelona'nın sahası ve Dünya Kupası'nın en son oynandığı Katar'daki tüm sahaları aynı firmamız yaptı. Süreci iyi bir şekilde takip ediyoruz. Diyarbakır'a yakışan bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün maçlarını oynadığı Diyarbakır Stadyumu'nun geçen yılı zemini nedeniyle tartışmalara konu olmuştu. Zeminin kötüsü olması nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler evindeki bazı maçlarını da dışarıda oynamak zorunda kalmıştı. Mayıs ayında yapılan ihalenin ardından başlatılan çalışmalarda sona gelindi. İhaleyi alan firma, İzmir'de ürettiği sentetik çimi serdi ve köklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 30 santimetre yukarıya kaldırılan Diyarbakır Stadyumu'nun yeni zemini, köklenme ve dinlenme çalışmalarının ardından 1 Ağustos'ta hazır hale getirilecek.Mart ayında Diyarbakır'a atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin,diye konuştu.Her gün sosyal medyadan Diyarbakırlı sporseverlerin kendisine yazdığını belirten Öztekin,ifadelerini kullandı.