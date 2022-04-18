Fenerbahçe altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezon başında takımdan ayrılarak Almanya'nin yolunu tutmuştu.



ALMANYA'DA HAYAL KIRIKLIGI



Başkan Ali Koç'un bizzat sözleşme uzatmak için devreye girmesine rağmen yapılan teklifi kabul etmeyen ve bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu gurbette şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı.



Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta 71 dakika görev yapabilen Ömer Faruk için 2022 yılı tam anlamıyla kabus gibi geçiyor.



Genç yetenek 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi. Stuttgart'ın Bundesliga'da puan mücadelesi verdiği son 10 karşılaşmanın 9'unu kulübeden izleyen, 1'inde ise kadroya alınmayan



Ömer Faruk Beyaz'ın durumu Alman basınında da tartışma yaratmış durumda.



Takimin 44 yaşındaki teknik direktörü Pellegrino Matarazzo'nun alınan kötü skorlar ve gol yollarında yaşanan sıkıntılara rağmen Ömer Faruk'a hiç görev vermemesi eleştirileri beraberinde getiriyor.



TAKIM KÜME DÜŞERSE AYRILABİLİR



Sezon başında Stuttgart'la 4 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcunun takımının küme düşmesi durumunda ayrılık kararı alabileceği de gelen bilgiler arasında.









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