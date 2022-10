Ömer Erdoğan: 'Maçı domine ettik'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'u çok iyi bir futbol ortaya koyarak 4-1 yendiklerini söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirtti.



Her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini anlatan Erdoğan, "Talihsiz maçlar kaybetmiştik. Oyuncalarımızın üzerinde kazanma baskısı, arzusu vardı. Bu takımın daha iyi yerlere çıkması gerekir. Futbol sonuç oyunu. İyi futbolla iyi sonuç almamız gerekiyordu. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren maçı domine ettik. 4 gol attık, 4-5 de net pozisyona girdik. Önemli olan 3 puandı. İnşallah bu bir başlangıç olur. Bu başarının en büyük mimarı oyuncularım. Hafta içi çalışmalarda oyuncalarımın kazanma arzusu bizi motive ediyordu. Taraftarlara karşı da sorumluluğumuz vardı. Taraftarlarımıza coşkulu bir futbol izletmek ve iyi sonuç almak istiyorduk." ifadelerini kullandı.



Hatayspor'un kazandığı toplarla hızlı hücuma çıkan bir ekip olduğunu ve bunu iyi analiz ettiklerini dile getiren Ömer Erdoğan, oyuncularının maç öncesi söylediklerini çok iyi uyguladığını aktardı.



Erdoğan, her zaman hücum futbolunu düşündüğünü, bugün de bunu sahaya yansıttıklarını vurgulayarak, rakip takıma penaltı dışında pozisyon vermediklerini dile getirdi.



İspanyol futbolcu Jese'yle oyundan çıkarken yaşadığı diyaloğu da anlatan Ömer Erdoğan, şunları kaydetti:



"2-0 riskli bir skordur. Jese'nin yorgunluktan savunma dönüşlerinde sıkıntıları başlamıştı. Onu oyundan alırken maç 3-0 oldu. Kendisi de '3-0 oldu, oynayabilirim.' ricasında bulundu. Ben de ona 'Sahada kaldığın sürede performansından çok memnunum.' dedim. Jese'yle bizim aramız çok iyi. O da bana samimiyetinden öyle bir ricada bulundu. Herhangi bir tepki yok. Biz oyuncuları test sonuçlarına göre oynatırız. Geldiğimizde durumu yüzde 20-30'lardaydı. O durumda oynatamazdık, sakatlık riski de olurdu. Futbolcu her zaman oynamak ister. 'Maç oynayarak gelişirim.' der oyuncu ama bu gerçek değil. Elimizde hangi oyuncuyu ne kadar değerlendireceğimize dair testler var. Jese büyük kariyere sahip olmasına rağmen bu söylediklerimizi bizimle birlikte hareket ederek uygulamaya başladı. Bu kariyerde başka bir oyuncu, 'Ben böyle de oynarım' düşüncesinde olabilir. Gerçekleri yüzüne söyleyince bize hak veriyor. O çalışarak kendisi formayı aldı. Ben formaları asarım, oyuncular alır."



Atakaş Hatayspor karşısında kadroda yer almayan Ghayas Zahid'in diğer arkadaşlarının gerisine olduğunu belirten Erdoğan, oyuncuya karşı asla kapılarının kapalı olmadığını vurguladı.



Ömer Erdoğan, geldiğinden bu yana Giresunspor maçının ilk yarısı dışında iyi oynadıklarını da sözlerine ekleyerek, "Giresunspor maçının ilk yarısında hiç memnun kalmadım. O saha şartlarında 1 puan alınca mutlu olmalısınız ama kendimi mağlup gibi hissettim. Takımıma o futbolu yakıştıramadım. Puan anlamında daha iyi noktada olmalıydık. Buna yönelik çalışmaları yapacağız. Burası çok büyük bir camia. Çok düzgün bir başkanımız ve yönetimimiz var. Ekonomik anlamda Faruk Koca, en az Bursaspor gibi zor durumda olunan bir noktadan buraya getirdi. Biz de oyuncularımızla çalışmaya, gelişmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





