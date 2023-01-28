Ömer Erdoğan'dan transfer açıklaması

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK maçına iyi hazırlanmalarına rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.



Ömer Erdoğan, 2-0 kaybettikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, çok üzgün olduklarını belirtti.



Futbolcuların da aynı üzüntüyü soyunma odasında yaşadığını dile getiren Ömer Erdoğan, şunları kaydetti:



"Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirip alt gruptan uzaklaşmak istiyorduk. Önemli bir fırsattı ama olmadı. Maça da iyi hazırlandık. Son 4 maçta aldığımız 3 galibiyetle seyircimiz önünde coşkulu oynayarak 3 puan almak istiyorduk. Gaziantep'in iyi oyuncuları var. Dikkatli olmamız gerektiği konusunda oyuncularımı uyardım. İkinci bölgede savunma yapıp alan daralttılar. Hücuma geçişte bize fırsat fazla vermediler, yakaladıklarımızı da değerlendiremedik. En büyük sıkıntı Gaziantep'i analiz ederken duran toplardaki etkinlikleriydi. Açıkçası burada çok başarılı olamadık. Bu bizim için ciddi uyarı oldu. Bu konuda çalışmalarımızı daha iyi yapmamız gerekiyor. Hafta içi bizim maçımız yok, bay geçiyoruz. İçeride oynayacağımız maçta bu yenilgiyi telafi etmek istiyoruz. Tehlikeli bölgeden bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. Zor günlerde ayağa nasıl kalktıysak yine ayağa kalacağız."



Ömer Erdoğan, transfere ihtiyaç duymalarına rağmen henüz aralarına yeni bir isim katamadıkları hatırlatılması üzerine, "Transfer süreci de gerçekten zor geçiyor. Çok önceden belirlediğimiz oyuncular vardı. Maddi beklentilerini karşılıyoruz ama bir oyuncuyu Dinamsonra o Kiev'den getirdik, sağlık kontrolünden kulübü başka yere verme kararı aldı. Oyuncu buradan ağlayarak gitti. Bir oyuncuyla da bire bir görüştüm, pazar gününe kadar süre istedi ve sonra da gelmeyi kabul etti. Ama sonradan fikir değiştirip başka ülkelerden gelen teklifler olduğunu söyledi. Bizim için olumsuz sonuçlandı. Bize katkı sağlayacak isimler almak istiyoruz. Transfer Avrupa'da 31 Ocak'ta bitiyor, oyuncular da en azından o tarihe kadar beklemek istiyor. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Karagümrük maçına kadar yeni oyuncuları aramıza katarak, biraz daha kalitemizi ve oyunu sayımızı yükseltmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



MKE Ankaragücü taraftarının sportif direktör Emre Yıldız'ı istifaya çağırmasıyla da ilgili görüşlerini aktaran Erdoğan, "Daha önce Tolga da taraftarın tepkisini aldı. Zamanı geldiğinde bize de tepki gösterebilirler. Maç esnasında çok sağlıklı bir şey değil. Süre olarak epey zamanımız da vardı, hem beraberlik hem de galibiyet için. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Maçtan sonra Emre Bey'le bu konuda görüşmem olmadı. Taraftarlarımızda rica ediyorum, kime olursa olsun tepkiyi maçtan sonra yapsınlar." diyerek sözlerini tamamladı.





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