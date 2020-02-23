Ömer Bayram, üretime Fenerbahçe maçında devam etti

Galatasaray'da bu sezonun en büyük sürprizlerinden biri olan Ömer Bayram, asistlerinde Fenerbahçe maçında da devam etti.
Fenerbahçe'ye Ryan Donk'un golünde pası veren 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda asist sayısını 12'ye yükseltti ve kariyer rekorunu geliştirdi.
Milli oyuncu, Süper Lig'de ise 9. kez asist yaptı.
ÖMER BAYRAM'IN ASİST YAPTIĞI MAÇLAR
Kasımpaşa
Malatyaspor
Sivasspor
Club Brugge
Ankaragücü
Antalyaspor
Rizespor
Konyaspor
Kayserispor (2 asist)
Alanyaspor
Fenerbahçe
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Fenerbahçe'ye Ryan Donk'un golünde pası veren 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda asist sayısını 12'ye yükseltti ve kariyer rekorunu geliştirdi.
Milli oyuncu, Süper Lig'de ise 9. kez asist yaptı.
ÖMER BAYRAM'IN ASİST YAPTIĞI MAÇLAR
Kasımpaşa
Malatyaspor
Sivasspor
Club Brugge
Ankaragücü
Antalyaspor
Rizespor
Konyaspor
Kayserispor (2 asist)
Alanyaspor
Fenerbahçe
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın