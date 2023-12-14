Ölüm grubundan çıkan takımlar belli oldu!

Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçında Dortmund ile PSG karşılaştı.



Dortmund ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 sonuçlandı. Dortmund'da Karim Adeyemi 51. dakikada takımını öne geçirdi. PSG 56. dakikada Zaire Emery ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmadan başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.



Bu sonuçla puanını 8'e yükselten PSG, Milan'ın 2-0 kazanmasıyla grubu ikinci sırada tamamladı. Milan'ı ilk maçta 3-0 mağlup eden PSG, İkinci maçta 2-1 kaybetse de ikili averajla üst tura çıkan taraf oldu.



Dortmund grubu 11 puanla lider tamamladı. Milan'ın kazanması sonrası ölüm grubunda ölen takım ise Newcastle United oldu.





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