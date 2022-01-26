Olimpiyatlar'da umudumuz Özlem Çarıkcıoğlu

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakta alp disiplininde mücadele edecek Özlem Çarıkcıoğlu, hem fiziksel hem de mental olarak kendini daha güçlü hissettiğini söyledi.



Sakaryalı sporcu Özlem 7 yaşındayken ailesinin tatil için Uludağ'a gitmesiyle kayak branşıyla tanıştı. Bu alanı seven ve kendisini sürekli geliştiren 28 yaşındaki Özlem, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan tek kadın alp disiplini sporcusu oldu.



Ayrıca Liberec 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde de yarışma başarısı gösteren Özlem'in Türkiye'de birçok şampiyonlukları bulunuyor.



Türkiye'yi Pekin'de temsil edecek 7 sporcudan biri olan Özlem, kayakta alp disiplininde (slalom) madalya kazanmak için yarışacak.



"Türkiye'deysen kış sporlarını yapmanın dezavantajları var"



Özlem yaptığı açıklamada, ikinci kez olimpiyatlara katıldığını anımsattı.



İlk olimpiyatta hastalandığını ve 39 derece ateşle iyi yarışamadığını belirten Özlem, "2018 PyeongChang Olimpiyat Oyunları'nın üzerinden 4 yıl geçti. Hem fiziksel hem de mental anlamda kendimi daha güçlü hissediyorum. Öncelikli hedefim 2018'den daha iyi bir performans sergilemek." ifadelerini kullandı.



Hem antrenman hem de aldıkları desteklerden dolayı olimpiyata katılan diğer kış ülkelerinden uzakta olduklarını ifade eden Özlem, şunları kaydetti:



"Kovid salgını nedeniyle antrenmanlarımız sekteye uğradı. 1 yıl düzgün antrenman yapamadık. Türkiye'deki koşullar belli, 4 ay sezon var. Geri kalan zamanda yurt dışında kaymamız gerekiyor. Onları da gerçekleştiremedik. Türkiye'deysen kış sporlarını yapmanın dezavantajları var. Mesela kaymam için sürekli seyahat etmem gerekiyor. Aldığımız destekler de az. Umarım ilerleyen zamanlarda bu dezavantajlar ortadan kalkar."



